Lanazione.it - Il saluto del prefetto: "Porterò nel cuore la città e gli abitanti". Inversini lascia Spezia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra qualche giorno saluteràper tornare nella sua Milano e affrontare i nuovi impegni fatti di quotidianità. Insieme ai nipotini da accompagnare a scuola oppure preparando con loro torte e biscotti. Pronta a dedicarsi al volontariato e magari a qualche nuovo incarico proposto dal Ministero. IlMaria Luisasta concludendo auna lunga e brillante carriera e prima di completare il giro dei saluti ha voluto inviare un ringraziamento allae alle varie componenti. Un bilancio di quattro anni iniziati in piena emergenza sanitaria. Cosa si porterà in valigia? "Il ricordo dei miei collaboratori, delle persone che mi salutano per strada. Il rapporto con le istituzioni, tutti i sindaci con i quali ho collaborato, le associazioni. E la grossa emozione neldi quando ascolto l’inno di Mameli".