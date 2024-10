Il crollo difensivo della Juve dopo l’infortunio di Bremer: il dato allarmante dell’ultimo mese (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 2 ottobre, data dell'infortunio di Bremer, a oggi, la Juventus pare aver perso ogni certezza in difesa. In un mese il reparto arretrato dei bianconeri è crollato. Fanpage.it - Il crollo difensivo della Juve dopo l’infortunio di Bremer: il dato allarmante dell’ultimo mese Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 2 ottobre, data dell'infortunio di, a oggi, lantus pare aver perso ogni certezza in difesa. In unil reparto arretrato dei bianconeri è crollato.

La Juventus ha subito 6 gol in 3 giorni anche se ne ha realizzati altrettanti. Il dato offensivo forse è l'unico che può far sorridere Thiago Motta che al contrario ora vede però la sua difesa ...

Juventus in crisi difensiva, dieci goal subiti in sei partite senza Bremer

C’è stata una Juve con Bremer, ce n’è una senza e la differenza tra le due si vede tutta. Col brasiliano in campo i bianconeri non avevano mai subito gol… Leggi ...

Juve: ritmi bassi, difesa horror e davanti Conceicao non basta

Dopo il folle derby d'Italia segnato dalle giocate di Yildiz, ma anche da una certa anarchia tattica e da clamorosi errori, la Juve incassa un altro pareggio. Questa volta però il punto conquistato co ...

Thiago Motta dopo Juve-Parma: interviste e conferenza stampa

La Juve frena ancora. Dopo il 4-4 nel derby d'Italia contro l'Inter, i bianconeri si fermano sul 2-2 contro il Parma all'Allianz Stadium: secondo pareggio di fila con nerazzurri e Napoli che si ...