📰Highlights e gol Mainz-Bayern Monaco 0-4: Coppa di Germania 2024/25 (VIDEO) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Mainz-Bayern Monaco 0-4, match del secondo turno di Coppa di Germania 2024/2025. La squadra di Kompany fa tutto in quarantacinque minuti più recupero. Musiala segna una tripletta in quarantacinque minuti (2?, 37? e 45+4?) con Sane che al 45+1? che realizza l'altra rete. Ecco le azioni salienti della partita.

Bayern-Mainz 8-1: gol e highlights

(video.sky.it)

Mainz-Bayern Monaco 3-1: gol e highlights

(video.sky.it)

Schiedsrichter-Ärger bei Bayern-Gala im Pokal: Das Netz wütet über Dominik Kohr

(90min.de)

Der FC Bayern steckte zuletzt in einer kleinen Ergebniskrise. Nachdem sich der Rekordmeister beim 5:0 gegen den VfL Bochum am vergangenen Wochenende bereits den ...

Bochum – Bayern Monaco 0-5 highlights e gol: goleada bavarese! – VIDEO

(generationsport.it)

Bochum - Bayern Monaco 0-5 highlights e gol: tutti diversi i cinque marcatori che portano alla vittoria in trasferta dei bavaresi!