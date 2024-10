Gaeta.it - Germinal Bio presenta Triangolini: la nuova linea di snack salati per il canale vending

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo deglisi arricchisce di unaproposta con il lancio deida parte diBio. Questi nuovi, disponibili in due varianti golose, si rivolgono specificamente ai consumatori del. Progettati per chi è sempre in movimento, ipromettono di coniugare gusto e salute, rispondendo alle crescenti esigenze di merendine esani ed equilibrati.: ingredienti di qualità per unosanoBio ha messo a punto icon un’attenzione particolare alla scelta degli ingredienti. Le due variantite sono iLenticchie e Riso Nero e iMais Integrale. Questi, non fritti e preparati senza conservanti e coloranti, puntano a soddisfare chi ricerca un’alimentazione naturale.