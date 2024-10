Ilfattoquotidiano.it - Euro Balkan Film Festival, tra romanzi e cinema i miei consigli per saperne di più sui Balcani

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La mia collaborazione con l’dedicato alco (e più in generale al fermento culturale di quel crocevia straordinario di popoli e tradizioni rappresentato dai), promosso dall’associazione Occhio Blu e ispirato dalla visione appassionata e travolgente dell’Ambasciatore Mario Bova, mi ha dato la possibilità di visitare spesso quei paesi, da sempre meta ambita del mio immaginario poetico. In particolare, negli ultimi tempi ho frequentato spesso Tirana per vari eventi culturali, in compagnia di valenti intellettuali (quali Ludovico Cantisani) e personalità dello sport (Daniele Ercolani e Simone Angilletta).