Lapresse.it - Elezioni Usa, Trump: “Proteggerò le donne che a loro piaccia o no”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Kamala Harris all’attacco contro Donalda pochi giorni dalleamericane, in programma il prossimo 5 novembre. “pensa di poter decidere cosa voi fate del vostro corpo. Che vio no”, ha scritto su X la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica rilanciando il video di un comizio del tycoon in Wisconsin in cui il candidato repubblicano ha promesso di “proteggere ledel nostro Paese”, “che alleo no”. “vieterebbe l’aborto a livello nazionale, limiterebbe l’accesso al controllo delle nascite, metterebbe a rischio i trattamenti di fecondazione assistita e costringerebbe gli Stati a monitorare le gravidanze delle. Non torneremo indietro”, ha scritto ancora Harris. Donaldwould ban abortion nationwide, restrict access to birth control, put IVF treatments at risk, and force states to monitor women’s pregnancies.