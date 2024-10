Metropolitanmagazine.it - Ed Westwick di Gossip Girl diventerà papà, la moglie Amy Jackson è incinta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ede Amysono in attesa del loro primo figlio. L’annuncio è arrivato tramite un carosello di fotografie pubblicate sui profili Instagram di entrambi. Nelle fotografie condivise sui rispettivi profili Instagram, Ede Amyappaiono più complici che mai, stretti l’uno all’altra. Impossibile, però, non notare il pancione dell’attrice. È con questo carosello di scatti che la coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Tra i centinaia di messaggi di congratulazioni anche quello di Kelly Rutherford, ex collega di set di Ednella serieche ha reso celebri entrambi. Ede Amysi sono conosciuti nel 2021 al circuito di Silverstone tramite un amico in comune. Dopo una fase iniziale lontana dai riflettori, nel 2022 hanno ufficializzato la loro storia d’amore.