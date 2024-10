Gaeta.it - Dramma a Roma: 79enne morta avvelenata da botulino dopo aver mangiato una zuppa di carciofi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragica vicenda ha colpito una famigliana, segnando un profondo lutto. Una donna di 79 anni è deceduta in ospedale per avvelenamento daconsumato unadi. Questo incidente ha sollevato interrogativi sul funzionamento delle pratiche di sicurezza alimentare e ha portato la Procura diad aprire un fascicolo per omicidio colposo. L’inchiesta è stagliata sul lavoro degli organi competenti e sull’attività investigativa, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto. La tragedia scatenata da un pasto A fine settembre, la donna ha iniziato a sentirsi male immediatamentelaacquistata in un supermercato. I sintomi sono progrediti rapidamente, richiedendo l’intervento dei soccorritori, ma questi si sono rivelati vani.