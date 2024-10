Delprato, è un gol per la storia: il capitano brilla contro la Juventus (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quant'è bella giovinezza! Potremmo prendere in prestito la canzone di Bacco per celebrare un Parma d'altri tempi. Di altre ere: nel senso che quella schierata da Fabio Pecchia nella partita dell'Allianz Stadium, è stata la formazione titolare più giovane ad affrontare la Vecchia Signora in Serie Parmatoday.it - Delprato, è un gol per la storia: il capitano brilla contro la Juventus Leggi tutto 📰 Parmatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Quant'è bella giovinezza! Potremmo prendere in prestito la canzone di Bacco per celebrare un Parma d'altri tempi. Di altre ere: nel senso che quella schierata da Fabio Pecchia nella partita dell'Allianz Stadium, è stata la formazione titolare più giovane ad affrontare la Vecchia Signora in Serie

Enrico Delprato: Un Capitano che Guida con la Determinazione

Il Pareggio Contro la Juventus Enrico Delprato, capitano del Parma, ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di DAZN dopo il pareggio 2-2 contro la Juventu ...

??Juventus-Parma 0-1 | Delprato sovrasta Gatti, gol da record dei ducali | OneFootball

Il Parma è letteralmente dominante nei primi 20 minuti allo Stadium: prestazione sontuosa e sfrontata dei ducali nei primi scampoli di partita. Parma avanti a Torino: azione strutturata di testa con B ...

PAGELLE: Delprato capitano coraggioso, Balogh gladiatore

Le pagelle di Juventus-Parma (clicca qui) sono una selezione di voti alti per i gialloblù, autori di una grande prova all’Allianz Stadium. Delprato (il migliore) disputa una partita clamorosa e nel se ...

La Juve risponde al Parma segnando di testa sempre da sviluppo di azione di corner. Cross di Weah e McKennie che, con facilità, gira di testa alle spalle di Suzuki. Per la Juve fase crescente con anch ...