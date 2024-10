Nerdpool.it - DEATH NOTE Killer Within, disponibile dal 5 novembre!

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bandai Namco ha annunciato oggi, il primo gioco di deduzione sociale ispirato alla celebre serie animea partire dal 52024 su PC (Steam) e per PlayStation 4 e PlayStation 5, il titolo sarà acquistabile singolarmente o incluso senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus. In, i giocatori si troveranno immersi in un’avventura online di deduzione sociale con supporto cross-play. Divisi in due squadre, fino a 10 partecipanti dovranno scoprire l’identità reciproca e affrontarsi in una lotta strategica per il controllo. Nei panni di Kira e del suo seguace o di L e dei suoi investigatori, i giocatori dovranno nascondere la propria identità , competendo per ottenere ilnascosto, in un avvincente gioco di inganno e verità .