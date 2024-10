Clima, emissioni gas serra Ue diminuite del 37% rispetto al 1990 (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Le emissioni nette di gas serra sono diminuite dell’8,3% nel 2023 rispetto all’anno precedente, e questa è una delle maggiori diminuzioni annuali di sempre. Dal 1990 sono diminuite del 37%, mentre il Pil è cresciuto del 68% nello stesso periodo”. Lo annuncia il portavoce della commissione Europea Tim McPhie nel briefing quotidiano con la stampa. “Siamo quindi sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi del 2030 per ridurre le emissioni di almeno il 55% – si fa presente – se questo slancio viene mantenuto. Questi risultati positivi sono stati guidati in particolare dall’impressionante crescita delle fonti di energia rinnovabile. Le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità e dal riscaldamento sono diminuite del 24% lo scorso anno”. Lapresse.it - Clima, emissioni gas serra Ue diminuite del 37% rispetto al 1990 Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Lenette di gassonodell’8,3% nel 2023all’anno precedente, e questa è una delle maggiori diminuzioni annuali di sempre. Dalsonodel 37%, mentre il Pil è cresciuto del 68% nello stesso periodo”. Lo annuncia il portavoce della commissione Europea Tim McPhie nel briefing quotidiano con la stampa. “Siamo quindi sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi del 2030 per ridurre ledi almeno il 55% – si fa presente – se questo slancio viene mantenuto. Questi risultati positivi sono stati guidati in particolare dall’impressionante crescita delle fonti di energia rinnovabile. Lederivanti dalla produzione di elettricità e dal riscaldamento sonodel 24% lo scorso anno”.

