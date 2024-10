Chi è il gatto selvatico: le immagini inedite dal Parco del Delta del Po (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il gatto selvatico è una delle specie più enigmatiche presenti sul nostro territorio, nel Parco del Delta del Po non veniva avvistato da 400 anni. Nelle immagini realizzate all'interno del Parco si possono osservare le caratteristiche che lo distinguono dal gatto domestico. Fanpage.it - Chi è il gatto selvatico: le immagini inedite dal Parco del Delta del Po Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilè una delle specie più enigmatiche presenti sul nostro territorio, neldeldel Po non veniva avvistato da 400 anni. Nellerealizzate all'interno delsi possono osservare le caratteristiche che lo distinguono daldomestico.

