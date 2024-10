Calabria: il turismo e la destagionalizzazione, un progetto per mantenere giovani e occupazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’obiettivo di trattenere i giovani e creare nuove opportunità di lavoro in Calabria passa anche attraverso il rilancio del turismo. Recentemente, la giunta regionale ha approvato un’iniziativa significativa volta a permettere l’apertura degli stabilimenti balneari per tutto l’anno, una misura che punta a stimolare l’economia locale, favorendo un’importante evoluzione del settore. Il progetto per gli stabilimenti balneari aperti tutto l’anno Giovanni Calabrese, assessore regionale alla Tutela dell’ambiente, ha sottolineato l’importanza di questo atto di indirizzo, ideato per consentire agli stabilimenti balneari di restare operativi anche nei mesi invernali. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo turistico della regione. Gaeta.it - Calabria: il turismo e la destagionalizzazione, un progetto per mantenere giovani e occupazione Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’obiettivo di trattenere ie creare nuove opportunità di lavoro inpassa anche attraverso il rilancio del. Recentemente, la giunta regionale ha approvato un’iniziativa significativa volta a permettere l’apertura degli stabilimenti balneari per tutto l’anno, una misura che punta a stimolare l’economia locale, favorendo un’importante evoluzione del settore. Ilper gli stabilimenti balneari aperti tutto l’anno Giovanni Calabrese, assessore regionale alla Tutela dell’ambiente, ha sottolineato l’importanza di questo atto di indirizzo, ideato per consentire agli stabilimenti balneari di restare operativi anche nei mesi invernali. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo turistico della regione.

Calabria “four season”, il turismo punta alla destagionalizzazione

Le strategie della Regione si snodano su un doppio canale. ll presidente Occhiuto a Dublino per un confronto con i vertici di Ryanair. E al Ttg di Rimini le strategie per ampliare l’offerta: "Non siam ...

Sanità e turismo, le decisioni della Giunta regionale della Calabria

Regione Calabria: ok in Giunta alla dematerializzazione delle cartelle cliniche ed alla promozione della risorsa mare ...

“Turismo culturale come problema e come progetto”, Calabria terra ideale per site specific

Nell’ambito del workshop “Turismo culturale come problema e come progetto”, l’attore e manager dello spettacolo ... poiché soprattutto in Calabria, in cui gli spazi culturali interagiscono ...

Destagionalizzazione, l'appello da Reggio: “I lidi dovrebbero lavorare tutto l’anno”

Una birra in riva al mare o perché no, una bella colazione per "irrobustire" la giornata e farla iniziare al meglio? Ecco le "coccole" che ci regala ...