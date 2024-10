Bosset presenta la nuova collezione di corde per chitarra classica firmata da Carere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Philippe Bosset, storico brand francese di corde di alta qualità, è orgoglioso di annunciare il lancio della nuova collezione di corde per chitarra classica, sviluppata in collaborazione esclusiva con il rinomato chitarrista reggino Domenico Carere.Questa collezione unisce tradizione e Reggiotoday.it - Bosset presenta la nuova collezione di corde per chitarra classica firmata da Carere Leggi tutto 📰 Reggiotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Philippe, storico brand francese didi alta qualità, è orgoglioso di annunciare il lancio delladiper, sviluppata in collaborazione esclusiva con il rinomato chitarrista reggino Domenico.Questaunisce tradizione e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Wishes, la nuova collezione presentata da Venini

(villegiardini.it)

Così l’originale produzione artistica si rinnova nelle forme e nel linguaggio. Fra progetti iconici e nuove creazioni, la vetreria presenta le sue opere in due collezioni: Art Glass raccoglie ...

Tosca, la nuova collezione di Midj

(villegiardini.it)

Midj presenta la nuova collezione Tosca, una seduta che racchiude in sé tutta la sapienza artigianale e l’innovazione del design moderno. La cura per i dettagli, che si traduce in bellezza senza tempo ...

Bershka alza il suo posizionamento con una nuova collezione femminile

(it.fashionnetwork.com)

L'insegna di moda giovane del gruppo Inditex lancia la prima capsule del suo nuovo progetto Bershka Series, una linea dal design più all'avanguardia, già disponibile online e nei negozi.

Caberg presenta la nuova collezione a EICMA, due le principali novità

(moto.it)

II casco GP01 si distingue per il suo design aerodinamico e la sua leggerezza, perfetti per chi cerca prestazioni elevate su pista o strada. Il GP01 di Caberg è il casco racing, frutto di anni di ...