Borsa | l' Europa chiude in negativo Parigi -105%

Borsa: l'Europa chiude in negativo, Parigi -1,05% (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono in flessione. Parigi è la maglia nera con il Cac 40 in calo dell'1,05% a 7.350 punti. Francoforte cede lo 0,93% con il Dax a 19.077 punti. Londra lascia sul terreno lo 0,61% con il Ftse 100 a 8.110 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in negativo, Parigi -1,05% Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono in flessione.è la maglia nera con il Cac 40 in calo dell'1,05% a 7.350 punti. Francoforte cede lo 0,93% con il Dax a 19.077 punti. Londra lascia sul terreno lo 0,61% con il Ftse 100 a 8.110 punti.

(tuttosport.com)

Borse Europa terminano in territorio negativo dopo il dato sull’inflazione dell’Eurozona

(borse.it)

Le principali Borse europee chiudono la seduta odierna all'insegna delle vendite, dopo la carrellata di dati macro.

Borsa: Europa verso avvio negativo, occhi su inflazione Ue-Usa e trimestrali

(ilsole24ore.com)

31 ott - Si apprestano ad avviare la seduta in territorio negativo le borse europee in scia alle performance messe a segno ieri da Wall Street i cui indici hanno chiuso in rosso dopo una giornata ...

Borse Europa partono negative in attesa dell’inflazione dell’eurozona e del Pce core Usa

(borse.it)

Le principali Borse europee aprono ancora in territorio negativo, in un’altra giornata densa di appuntamenti. Se vuoi aggiornamenti su Indici e quotazioni inserisci la tua email nel box qui sotto: ...