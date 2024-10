Aree al cimitero, pubblicate le graduatorie (Di giovedì 31 ottobre 2024) pubblicate le graduatorie per l’acquisto di Aree cimiteriali per la costruzione di edicole funerarie private. L’amministrazione comunale di Recanati, dopo aver provveduto all’aggiornamento planimetrico della parte nuova del cimitero comunale e di due rurali, quello di Santa Croce e dell’Addolorata, ha pubblicato il bando alla ricerca dei cittadini interessati ad assicurarsi un "buon riposo" anche dopo la morte. C’è tempo tre mesi per eventuali osservazioni e poi la graduatoria provvisoria diventerà definitiva, e si darà seguito agli atti di concessione d’uso per 99 anni. Si tratta di quattro lotti in quelli rurali, due a Santa Croce e due all’Addolorata, e cinque in quello centrale. L’assegnazione tiene conto della fascia di età anagrafica, l’eventuale retrocessione di loculi comunali e/o Aree cimiteriali concesse e non edificate. Il costo (771 euro a metro quadrato. Ilrestodelcarlino.it - Aree al cimitero, pubblicate le graduatorie Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)leper l’acquisto dicimiteriali per la costruzione di edicole funerarie private. L’amministrazione comunale di Recanati, dopo aver provveduto all’aggiornamento planimetrico della parte nuova delcomunale e di due rurali, quello di Santa Croce e dell’Addolorata, ha pubblicato il bando alla ricerca dei cittadini interessati ad assicurarsi un "buon riposo" anche dopo la morte. C’è tempo tre mesi per eventuali osservazioni e poi la graduatoria provvisoria diventerà definitiva, e si darà seguito agli atti di concessione d’uso per 99 anni. Si tratta di quattro lotti in quelli rurali, due a Santa Croce e due all’Addolorata, e cinque in quello centrale. L’assegnazione tiene conto della fascia di età anagrafica, l’eventuale retrocessione di loculi comunali e/ocimiteriali concesse e non edificate. Il costo (771 euro a metro quadrato.

