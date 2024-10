Amore (Cia): “Siamo preoccupati dalle scelte del Governo su pensioni e sanità” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Sulle pensioni e sulla sanità serve più coraggio. La Cia Campania sostiene la battaglia dei vertici nazionali”. Cosi Raffaele Amore, Presidente Cia Campania. “Immaginare che un aumento di tre euro sulle pensioni minime possa essere una risposta è – spiega – irrispettoso verso quanti sono in condizioni di difficoltà. La Cia farà sentire la sua voce consapevole dei disagi di tanti agricoltori che sono, per la inadeguatezza delle pensioni, costretti ancora al lavoro nei campi”. “Sulla sanità – prosegue – nulla di particolarmente rilevante ed aumentano le preoccupazioni per la tenuta della sanità pubblica”. Per Amore “Siamo davanti ad una manovra senza visione, un provvedimento che manca di coraggio e soprattutto di visione. Anteprima24.it - Amore (Cia): “Siamo preoccupati dalle scelte del Governo su pensioni e sanità” Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Sullee sullaserve più coraggio. La Cia Campania sostiene la battaglia dei vertici nazionali”. Cosi Raffaele, Presidente Cia Campania. “Immaginare che un aumento di tre euro sulleminime possa essere una risposta è – spiega – irrispettoso verso quanti sono in condizioni di difficoltà. La Cia farà sentire la sua voce consapevole dei disagi di tanti agricoltori che sono, per la inadeguatezza delle, costretti ancora al lavoro nei campi”. “Sulla– prosegue – nulla di particolarmente rilevante ed aumentano le preoccupazioni per la tenuta dellapubblica”. Perdavanti ad una manovra senza visione, un provvedimento che manca di coraggio e soprattutto di visione.

