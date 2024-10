Alluvione Spagna, viaggio nelle zone colpite: il racconto da Castellón (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’emergenza maltempo in Spagna non è ancora finita. Dopo l’Alluvione che ha devastato la regione di Valencia e provocato decine di morti e dispersi le autorità hanno lanciato un nuovo allarme nell’area di Castellón dove Dana fa ancora paura con le sue piogge torrenziali. Proprio qui si trova la corrispondente di LaPresse a Madrid, Lucrezia Clemente, diretta verso le zone colpite dalle inondazioni. Lapresse.it - Alluvione Spagna, viaggio nelle zone colpite: il racconto da Castellón Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’emergenza maltempo innon è ancora finita. Dopo l’che ha devastato la regione di Valencia e provocato decine di morti e dispersi le autorità hanno lanciato un nuovo allarme nell’area didove Dana fa ancora paura con le sue piogge torrenziali. Proprio qui si trova la corrispondente di LaPresse a Madrid, Lucrezia Clemente, diretta verso ledalle inondazioni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a Valencia: sale a 105 il bilancio dei morti, 120mila gli sfollati, molti dispersi - Marquez: tra due settimane non si corra il GP a Valencia;nellecolpite: il racconto da Castellón - LaPresse;in, a Valencia morti e dispersi: le news di oggi in diretta;in, almeno 95 morti e decine di dispersi: a Valencia in 8 ore la pioggia di un anno. L'emergenza si sposta in Andalusia;senza precedenti, strage inin: a Valencia voli in ritardo e ferrovie chiuse; Approfondisci 🔍

Alluvione Spagna, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”

(quotidiano.net)

Re Felipe VI avverte: “Non è ancora finita”. Il premier Sànchez sui luoghi della tragedia: “La priorità ora è trovare le vittime e i dispersi” ...

Alluvione in Spagna, le immagini del disastro a Valencia: macchine ammassate, strade coperte di fango

(msn.com)

Da Valencia arrivano delle immagini terribili. Pile di macchina ribaltate in mezzo alla strada, a mucchi negli angoli delle città. E poi fango in ogni angolo, con l'esercito a lavoro per liberare le c ...

Alluvione Spagna, il miracolo del volontario italiano che consegna il midollo osseo all’ospedale di Valencia mentre infuria la Dana

(ilfattoquotidiano.it)

Mentre il sud este della Spagna ... delle zone maggiormente colpite dal fenomeno Dana con tornado e piogge torrenziali. Delle 160 persone a bordo dell’aereo insieme al volontario italiano oltre i due ...

Alluvione in Spagna: «L’allarme lanciato con grave ritardo». Scambio di accuse governo-Comunità

(corriere.it)

La Spagna ha lanciato nel febbraio 2023 il sistema ES-Alert , che consente ai centri di coordinamento delle emergenze delle Comunità autonome, come quella di Valencia, di inviare avvisi a tutti i ...