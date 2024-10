Cityrumors.it - Alluvione in Spagna, a Valencia situazione tragica: bilancio drammatico

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Laè in ginocchio per le violenti piogge che si sono abbattute nelle scorse ore. Le autorità locali proseguono le ricerche Un Paese in ginocchio. Le violenti piogge che si sono abbattute tra martedì e mercoledì sulla zona die di Malaga hanno provocato gravi alluvioni. Unadrammatica e che rischia di avere undi vittime ancora più alto di quello che si ha per il momento. Ad oggi sono 95 i morti accertati, ma non si ha un numero preciso di dispersi. Inl’ha fatto diverse vittime (Ansa) – cityrumors.itLe ricerche ormai vanno avanti da giorni tramite un’unità specializzata in operazioni di soccorso e cani antidroga. La speranza da parte di autorità e soccorritori è quella di poter trovare delle persone in vita, ma dalle zone più colpite si fa sapere di non essere assolutamente ottimisti.