Alcaraz-Humbert oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Carlosse la vedrà contro Hugonel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale francese. Il fenomeno spagnolo, seconda forza del seeding, dopo il bye all’esordio ha sconfitto in due set il bombardiere cileno Nicolas Jarry. Adesso per lui c’è l’idolo di casa, reduce dall’agile vittoria ai danni del qualificato statunitense Marcos Giron. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche guida il bilancio per 2-0 e partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il mancino di Metz, tuttavia, è un avversario molto scomodo su questa superficie e potrà usufruire di tutto il supporto del pubblico amico per cercare di compiere l’impresa di qualificarsi per i quarti di finale.