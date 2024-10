4xe e The North Face Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La presentazione della nuova Avenger 4xe a trazione integrale, per Jeep, è stata anche l’occasione per introdurre una versione limitata, figlia della collaborazione con The North Face: 4806 esemplari, esattamente come l’altezza del Monte Bianco. L’Avenger 4xe è dotata di un sistema ibrido dinamico da 48 V, con un motore turbo da 1,2 litri che genera 136 cavalli, abbinato a due motori elettrici da 21 kW, all’anteriore e al posteriore, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia di 1.900 Nm a disposizione delle ruote posteriori. La trasmissione automatica a doppia frizione e sei velocità consente alla vettura di muoversi in elettrico a bassa velocità mentre il sistema di trazione intelligente garantisce la disponibilità della trazione integrale quando necessaria. Il sistema Selec-Terrain è regolabile a seconda delle condizioni del fondo. Unlimitednews.it - 4xe e The North Face Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La presentazione della nuova4xe a trazione integrale, per, è stata anche l’occasione per introdurre una versione limitata, figlia della collaborazione con The: 4806 esemplari, esattamente come l’altezza del Monte Bianco. L’4xe è dotata di un sistema ibrido dinamico da 48 V, con un motore turbo da 1,2 litri che genera 136 cavalli, abbinato a due motori elettrici da 21 kW, all’anteriore e al posteriore, in grado di muovere entrambi gli assi e di generare una coppia di 1.900 Nm a disposizione delle ruote posteriori. La trasmissione automatica a doppia frizione e sei velocità consente alla vettura di muoversi in elettrico a bassa velocità mentre il sistema di trazione intelligente garantisce la disponibilità della trazione integrale quando necessaria. Il sistema Selec-Terrain è regolabile a seconda delle condizioni del fondo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Jeep AvengerEdition è il SUV off-road ibrido; Jeep Avenger: in video l'edizione esclusiva che unisce avventura e sostenibilità;Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger;Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger; Al via gli ordini per Jeep® Avengere l'esclusivaEdition;Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger; Approfondisci 🔍

4xe e The North Face Edition, nuove sfide per la Jeep Avenger

(italpress.com)

ROMA (ITALPRESS) - La presentazione della nuova Avenger 4xe a trazione integrale, per Jeep, è stata anche l’occasione per introdurre una versione limita ...

Avenger 4xe debutta con la North Face Edition, stile e versatilità per la Jeep 'giovane'

(msn.com)

Sono 4.806 unità - e non una di più, per rispecchiare i metri di altezza del Monte Bianco, dove è stata presentata alla stampa - le Jeep Avenger 4xe dell'esclusiva The North Face Edition, la cui comme ...

Jeep Avenger 4xe e The North Face: in video l'edizione esclusiva che unisce avventura e sostenibilità

(informazione.it)

Dalla collaborazione tra Jeep e The North Face nasce la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, un SUV in edizione limitata che celebra l?esplorazione sostenibile. Con un motore ibrido a 48V, trazion ...

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. versione limitata

(automoto.it)

Arriva la prima edizione speciale della Jeep Avenger, la 4xe in versione The North Face, votata alle avventure in montagna e con i colori della nota casa di abbigliamento sportivo ...