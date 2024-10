WWE: Tatum Paxley e Wendy Choo scrivono la storia in NXT, con il primo Women’s Casket Match nella storia della WWE (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tatum Paxley contro Wendy Choo ha dato il via all’episodio di NXT della scorsa notte. Paxley ha trascinato un’enorme bara fino al ring, mentre Choo, vestita come un personaggio di The Nightmare Before Christmas, è arrivata su un letto con ruote. Questo ha dato il via a un inizio dir poco bizzarro di NXT. Questo è stato solo il terzo Casket Match nella storia della WWE senza la partecipazione di The Undertaker o Kane. È stato anche il primo Casket Match femminile nella storia della compagnia. Il coperchio della bara è stato sollevato all’inizio del Match, e hanno più volte fatto intendere che la fine fosse vicina, ma ogni volta le due lottatrici sono riuscite a uscire dalla bara. Durante NXT Halloween Havoc, Tatum Paxley ha colto l’opportunità e ha girato la ruota per un Match contro Wendy Choo. Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley e Wendy Choo scrivono la storia in NXT, con il primo Women’s Casket Match nella storia della WWE Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)controha dato il via all’episodio di NXTscorsa notte.ha trascinato un’enorme bara fino al ring, mentre, vestita come un personaggio di The Nightmare Before Christmas, è arrivata su un letto con ruote. Questo ha dato il via a un inizio dir poco bizzarro di NXT. Questo è stato solo il terzoWWE senza la partecipazione di The Undertaker o Kane. È stato anche ilfemminilecompagnia. Il coperchiobara è stato sollevato all’inizio del, e hanno più volte fatto intendere che la fine fosse vicina, ma ogni volta le due lottatrici sono riuscite a uscire dalla bara. Durante NXT Halloween Havoc,ha colto l’opportunità e ha girato la ruota per uncontro

WWE: Tatum Paxley e Wendy Choo scrivono la storia in NXT, con il primo Women’s Casket Match nella storia della WWE

Tatum Paxley contro Wendy Choo ha dato il via all'episodio di NXT della scorsa notte. Paxley ha trascinato un'enorme bara fino al ring, mentre Choo, vestita come un personaggio di The Nightmare Before ...

Tatum Paxley Defeats Wendy Choo In First WWE Women's Casket Match On NXT

Tatum Paxley defeated Wendy Choo in the first match on the October 29th NXT, which also happened to be the first-ever women's Casket Match in WWE history. These two women were feuding on and off as ...

Tatum Paxley: If Wendy Choo Learned Her Lesson, Then Maybe We Could Be Friends

Tatum Paxley defeated Wendy Choo in the first-ever Women's Casket Match in WWE history on the October 29th episode of WWE NXT. However, she is open to potentially being friends with Choo, as long as ...

Tatum Paxley Wins First Women’s Casket Match In WWE History On 10/29 WWE NXT

Tatum Paxley made history, as she won the first-ever women’s casket match in WWE history on the October 29 episode of WWE NXT. Wendy Choo attacked Tatum Paxley and seemingly kidnapped her on the ...