Volley: Azzurre di Velasco in lizza per gli Anoc Awards 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I premi sono assegnati a chi si distingue negli eventi sportivi nel corso dell'anno ROMA - C'è anche un po' di Italia in corsa per i premi Anoc che saranno assegnati questa sera a Cascais, in Portogallo. Tra le candidate che ambiscono a ricevere il prestigioso premio messo in palio dall'Associazione Ilgiornaleditalia.it - Volley: Azzurre di Velasco in lizza per gli Anoc Awards 2024 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I premi sono assegnati a chi si distingue negli eventi sportivi nel corso dell'anno ROMA - C'è anche un po' di Italia in corsa per i premiche saranno assegnati questa sera a Cascais, in Portogallo. Tra le candidate che ambiscono a ricevere il prestigioso premio messo in palio dall'Associazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Battuta (ancora) la Turchia: Carlotta Cambi in lizza per l’oro con l’Italia femminile di volley; VNL F.: Le nuove convocate di Velasco spengono il tema Pietrini. Riflettori su De Gennaro; Volley femminile, Mazzanti esonerato in diretta TV: "Velasco tra i 5-6 candidati"; Finita l’era Mazzanti, inizia quella di Velasco. Forse; Volley: Azzurre di Velasco in lizza per gli Anoc Awards 2024; Leggi >>>

Pallavolo Azzurre – Julio Velasco: “Sto già lavorando per il Mondiale, le ragazze a cui ho chiesto vogliono tutte continuare”

(ivolleymagazine.it)

? Previous Pallavolo B1F girB – Ludovica Zironi libero di Modena dopo il lungo e combattuto 3-2 su Crema Next ? Pallavolo SuperLega – Lagumdzija scatenato, i 3500 dell’Eurosuole Forum festeggiano il 3 ...

Pallavolo Azzurre – Julio Velasco sulla pachina delle campionesse olimpiche sino a Los Angeles 2028

(ivolleymagazine.it)

Pallavolo LeNostreInterviste – Loveth Omoruyi l’oro olimpico che vuole giocare con passione ...

Volley, Velasco: "Proseguo con l'Italia donne fino al 2028"

(informazione.it)

Lo ha detto Julio Velasco ... azzurra che con lui ha vinto l'oro olimpico a Parigi (Il Mattino di Padova) «Sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Il tecnico che ha conquistato ...

Il Mondiale di Volley 1994: Velasco, la rivincita sull'Olanda e "gli occhi della tigre"

(sport.sky.it)

L'8 ottobre di trent'anni fa l'Italia di Julio Velasco ... gli Azzurri alle Olimpiadi di Barcellona 1992, dando la giusta motivazione a quella nazionale per entrare nella storia del volley negli ...