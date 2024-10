VIDEO/ Disagi nel trasporto scolastico: gli studenti scendono in piazza e fanno sentire la loro voce (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono scesi in piazza, numerosi, gli studenti degli istituti superiori della città, per protestare contro il nuovo piano mobilità imposto dal comune di Benevento. Soppresso il terminal bus di piazzale Vari, che sarà interessato da un restyling insieme a piazza Risorgimento, il Comune ha previsto la sosta degli autobus extraurbani al Rione Libertà, con una fermata intermedia, in strada, a Via Mustilli. Una scelta che non è stata accolta bene, così come evidenziato dalle testimonianze degli studenti in piazza. Continui Disagi alla viabilità e caos soprattutto per gli studenti dell’Alberti che nei primi due giorni sono arrivati con un’ora di ritardo all’appello. Anteprima24.it - VIDEO/ Disagi nel trasporto scolastico: gli studenti scendono in piazza e fanno sentire la loro voce Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono scesi in, numerosi, glidegli istituti superiori della città, per protestare contro il nuovo piano mobilità imposto dal comune di Benevento. Soppresso il terminal bus dile Vari, che sarà interessato da un restyling insieme aRisorgimento, il Comune ha previsto la sosta degli autobus extraurbani al Rione Libertà, con una fermata intermedia, in strada, a Via Mustilli. Una scelta che non è stata accolta bene, così come evidenziato dalle testimonianze degliin. Continuialla viabilità e caos soprattutto per glidell’Alberti che nei primi due giorni sono arrivati con un’ora di ritardo all’appello.

Trasporto pubblico in difficoltà: i disagi degli studenti allo “Zanelli”. VIDEO

(reggionline.com)

Le telecamere di Tg Reggio in uno dei più importanti crocevia del trasporto scolastico. Ogni giorno ... in concomitanza con l’ultima campanella. I disagi per gli studenti si registrano non solo al ...

Trasporto scolastico, le peripezie di genitori e studenti. VIDEO

(reggionline.com)

REGGIO EMILIA – Proseguono i disagi per gli studenti che da Reggio devono far rientro nei comuni della bassa Reggiana. Siamo andati al nuovo polo di via Fratelli Rosselli e abbiamo raccolto la testimo ...

Santa Sofia. Disagi nel trasporto scolastico. Amr: «Stiamo ragionando insieme a Start per risolvere il problema»

(corriereromagna.it)

«L’anno scolastico è iniziato all’insegna del caos, tra autobus strapieni, ritardi e cancellazioni che hanno colpito duramente studenti e famiglie.

Avellino, trasporto scolastico: aziende in ritardo sui nuovi orari dei bus

(ilmattino.it)

Gli accorgimenti richiesti nell'ambito del piano sui trasporti scolastici in città tardano ... evitando settimane di disagi, ma ora guardiamo avanti con l'auspicio che la promessa venga mantenuta».