Ultim’ora rinnovo Kvara procede la trattativa con il Napoli | Conte può esultare

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In casa, dopo la vittoria di ieri sul Milan, bisogna registrare delle grosse novità sul futuro ditskhelia. Dopo aver battuto il Lecce, ildi Antonioha risposto presente al primo big match di questo periodo di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto ieri sera allo Stadio San Siro il Milan di Paulo Fonseca con le reti realizzate da Romelu Lukaku e Khvichatskhelia nel corso del primo tempo. Il team partenopeo ha sì concesso qualche occasione al Milan, vedi il gol annullato ad Alvaro Morata per pochissimi centimetri, ma ha sicuramente meritato il successo finale. Con questa vittoria, in attesa delle risposte di Inter e Juve, ilha la bellezza di sette punti di vantaggio sul secondo posto.