Ultimo appuntamento di "Fiato ai Libri": a Seriate in scena Roberto Citran

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ai2024 giunge al suocon la rappresentazione di Il prete bello di Goffredo Parise, in programma giovedì 31 ottobre alle 21 al cineteatro Gavazzeni di. Per l’occasione, l’attore, accompagnato dalle melodie della chitarra di Claudio Fabbrini, porterà inuno dei più intensi e provocatori ritratti dell’Italia provinciale del Dopoguerra. Un interprete d’eccezione, quindi, per concludere la diciannovesima edizione del festival:nel 1989 è stato il protagonista de Il Prete Bello, film di Carlo Mazzacurati, ruolo per il quale è stato candidato al premio Nastro d’Argento. Con lo stesso regista, nel 1994, fa parte del cast de Il Toro e riceve la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia come miglior attore non protagonista.