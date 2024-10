Traversetolo, Chiara Petrolini agli inquirenti: «Ho provato a scuoterlo, non si muoveva» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Chiara Petrolini, la 21enne agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte dei suoi due neonati, trovati sepolti nel giardino dell’abitazione di Traversetolo dove viveva con la famiglia, è stata interrogata in due occasioni, alla fine di agosto e il 10 settembre. A riportarlo è la Gazzetta di Parma. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver partorito «in casa, di notte e senza assistenza», raccontando che il primo neonato sarebbe nato il 12 maggio 2023, anche se non ne ricorderebbe con esattezza la data. Petrolini ha inoltre ammesso di aver «tagliato il cordone ombelicale» del piccolo subito dopo la nascita, un elemento che, secondo gli investigatori, potrebbe aver causato un’emorragia, ipotesi legata anche alla morte del secondo bambino, nato ad agosto del 2024. Lettera43.it - Traversetolo, Chiara Petrolini agli inquirenti: «Ho provato a scuoterlo, non si muoveva» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), la 21ennearresti domiciliari con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte dei suoi due neonati, trovati sepolti nel giardino dell’abitazione didove viveva con la famiglia, è stata interrogata in due occasioni, alla fine di agosto e il 10 settembre. A riportarlo è la Gazzetta di Parma. La donna ha raccontatodi aver partorito «in casa, di notte e senza assistenza», raccontando che il primo neonato sarebbe nato il 12 maggio 2023, anche se non ne ricorderebbe con esattezza la data.ha inoltre ammesso di aver «tato il cordone ombelicale» del piccolo subito dopo la nascita, un elemento che, secondo gli investigatori, potrebbe aver causato un’emorragia, ipotesi legata anche alla morte del secondo bambino, nato ad agosto del 2024.

Chiara Petrolini, la 21enne agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio volontario in relazione alla morte dei suoi due neonati, trovati sepolti nel giardino dell'abitazione di Traversetolo dove

La storia di Chiara Petrolini, una giovane di 21 anni, ha scosso profondamente la comunità di Traversetolo, in provincia di Parma. La ragazza è attualmente agli arresti domiciliari, accusata di omicid

Chiara Petrolini, la ragazza di 21 anni ai domiciliari dopo la morte dei suoi due neonati, partoriti a circa un anno di distanza e trovati sepolti nel giardino della sua villetta a

Parma, la 21enne ai domiciliari per la morte dei suoi due neonati. Le risposte agli investigatori sulla nascita del primo bambino. I genitori intercettati:«Sei stata tu? Così si va in galera»