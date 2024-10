Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Ardeatina e da Appia trafficato anche il tratto Urbano della A24 concludi tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla testa tangenziale Tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico un incidente in largo di Porta Cavalleggeri rallentain prossimitĂ dell’incrocio con via delle Fornaci proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni fossi Nella formazione di rallentamenti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo appuntamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ