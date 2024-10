Ilnapolista.it - Shelford, l’uomo che portò l’haka nel rugby e continuò a giocare con un testicolo staccato

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sir Wayne “Buck”vanta almeno tre notevoli meriti per la sua fama. E’ una leggenda del. Il Telegraph lo presenta proprio così: “Ha mantenuto un record di imbattibilità come capitano della Nuova Zelanda dal 1987 al 1990; è responsabile dell’introduzione deldegli All Blacks così come la conosciamo; ha subito l’infortunio più atroce che un uomo possa subire su un campo da(e non solo). E ci ha giocato su”. Il punto tre è un racconto fenomenale, di quando lo sport “duro” era davvero duro. La data è il 15 novembre 1986, la Nuova Zelanda gioca contro la Francia in quella che poi sarebbe diventata famosa come la Battaglia di Nantes. In piedi nel tunnel prima della partita,sapeva che li aspettava una giornata dura. “Tutto il bianco dei loro occhi era iniettato di sangue, di tutti quanti. Dovevano essere sotto l’effetto di qualcosa.