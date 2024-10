Gaeta.it - Sequestro di furgoni e multe salate: la polizia locale intensifica i controlli sui rifiuti a Roma

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 29 ottobre ha visto una rilevante operazione da parte del Gruppo Pronto Intervento Traffico delladiCapitale, un’iniziativa che rientra in un piano più ampio per combattere i reati ambientali. L’azione ha avuto luogo in via Ardeatina, vicino a Tor Pagnotta, dove un furgone carico di calcinacci è stato fermato. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 39 anni, di nazionalità nigeriana, che ha suscitato sospetti per l’utilizzo di una patente falsa. Il controllo ha rivelato che il conducente non possedeva le autorizzazioni necessarie per il trasporto dispeciali, un aspetto critico in un contesto dove la gestione deiè di primaria importanza.