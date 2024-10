Probabili formazioni Empoli-Inter: turnover? La prossima volta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter Probabili formazioni. Il pirotecnico Derby d’Italia contro la Juventus è già storia di questa Serie A. Dopo il clamoroso 4 a 4 nella sfida contro i bianconeri, l’Inter Campione d’Italia si mette al lavoro per preparare la decima giornata, nel turno infrasettimanale. La trasferta toscana che attende i nerazzurri richiederà nuovi turnover e soluzioni per il tecnico piacentino: ecco le Probabili formazioni di Empoli-Inter. Empoli-Inter, Probabili formazioni: Asllani titolare? Subito in campo, dopo il pareggio con la Juventus, l’Inter deve affrontare la trasferta di Empoli. Una sfida che richiede al mister Simone Inzaghi di trovare nuove soluzioni per far rifiatare i giocatori e gestire l’emergenza infortuni. Momenti di riflessione in casa nerazzurra, soprattutto per le rotazioni in difesa e al centrocampo. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024). Il pirotecnico Derby d’Italia contro la Juventus è già storia di questa Serie A. Dopo il clamoroso 4 a 4 nella sfida contro i bianconeri, l’Campione d’Italia si mette al lavoro per preparare la decima giornata, nel turno infrasettimanale. La trasferta toscana che attende i nerazzurri richiederà nuovie soluzioni per il tecnico piacentino: ecco ledi: Asllani titolare? Subito in campo, dopo il pareggio con la Juventus, l’deve affrontare la trasferta di. Una sfida che richiede al mister Simone Inzaghi di trovare nuove soluzioni per far rifiatare i giocatori e gestire l’emergenza infortuni. Momenti di riflessione in casa nerazzurra, soprattutto per le rotazioni in difesa e al centrocampo.

Empoli-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Empoli-Inter e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi: ecco le ultime novità.

Empoli-Inter: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Primo e unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25 in Serie A, la decima giornata vedrà l' Inter di Simone Inzaghi fare visita all' Empoli di D'Aversa al Castellani. I nerazzurri arrivano dal ...

Empoli-Inter, le probabili formazioni per la 10ª giornata di Serie A

Formazioni Empoli Inter/ Quote: tocca a Frattesi e Darmian, c'è anche Bisseck? (Serie A, 30 ottobre 2024)

Probabili formazioni Empoli Inter: Simone Inzaghi non può fare troppo turnover ma medita qualche cambio nella decima giornata di Serie A.