Pozzuoli chiusura Metro secondo incontro in Regione per scongiurare i licenziamenti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)in allerta per il futuro di 65 dipendenti di: il sindaco Manzoni e l’assessore Zazzaro cercano soluzioni per evitareL’amministrazione comunale diè al lavoro peril licenziamento di 65 dipendenti della filiale didi via Campana. Nella giornata di ieri il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro hanno preso parte a unorganizzato presso gli uffici dellaCampania insieme ai rappresentanti dell’azienda, delle istituzioni e dei lavoratori. L’obiettivo è quello di trovare un salvacondotto per l’intero personale dopo la decisione dell’azienda di dismettere, a partire dal 2025, la sede puteolana. «Come ho più volte ribadito dall’inizio di questa vicenda, io e la mia amministrazione siamo disponibili a mettere in campo ogni tipo di aiuto qualoradecidesse di non chiudere.