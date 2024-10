Persino Bezos lo dice: «La grande stampa non è più credibile» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’editore del «Washington Post» va preso con le pinze. Ma fa centro quando spiega perché resta neutrale tra Kamala Harris e Donald Trump. Laverita.info - Persino Bezos lo dice: «La grande stampa non è più credibile» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’editore del «Washington Post» va preso con le pinze. Ma fa centro quando spiega perché resta neutrale tra Kamala Harris e Donald Trump.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:lo: «La grande stampa non è più credibile»; Jeff, il bottegaio dell’universo; Il mega yacht dipunta su Porto Rotondo; Il patron di Amazon alle Isole Eolie con i suoi due megayacht; Donald Trump, da “Sleepy Joe” a “Laughing Kamala”: i soprannomi che ha dato agli avversari; Jeffvs Mohammed Bin Salman: intrigo internazionale; Leggi >>>

Con la sua spiegazione, Bezos "peggiora le cose". Conversazione con Alastair Campbell

(ilfoglio.it)

E’ una pillola difficile da inghiottire, scrive Jeff Bezos in un ... sia per quel che dice sui media e sulla democrazia americani”. L’ultimo numero dell’Economist, nella sua sezione inglese, ha un ...

Il Washington Post non sostiene Harris: la scelta di Jeff Bezos tutela il giornale o i propri affari?

(ilfattoquotidiano.it)

A non supportare la Harris non è la redazione del WP. È Jeff Bezos. Metterci la faccia lo mette in chiaro. L'opinione di Marco Venturini ...

La foto del giorno: Bezos, l'ignavo

(msn.com)

Il secondo uomo più ricco del pianeta proprietario di Amazon e del Washington Post sceglie di non schierarsi tra Trump e Biden. Ma fa infuriare i lettori ...

“Lei dice che non sono bravo, devo rimanerci male?”

(skuola.net)

“Da lì ho pensato che se lei nemmeno si ricorda di una frase detta 3 minuti fa, allora l'avrà detta giusto per, e quindi forse la mia reazione è esagerata. Però non saprei, non so se ‘ho ...