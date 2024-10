Lanazione.it - Nuova vita per l’ex Borgo Arnolfo. Nasce l’area Porta San Giovanni: l’inaugurazione a inizio del 2025

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il cronoprogramma dei lavori procede regolarmente e se non ci saranno intoppi, nei primi mesi del, "San", il complesso edilizio sorto sulle ceneri del vecchio ospedale Alberti, sarà pronto. E il giorno delsarà un momento per certi versi storico, perché il parto è stato a dir poco complesso. Basti pensare che l’intervento è andato in standby nel dicembre del 2010, in concomitanza con i gravi problemi finanziari della società che, allora, era proprietaria dell’immobile. Ma unaera sta per partire. Il vecchio "" avrà un uso residenziale, commerciale e direzionale. La proprietà è stata acquistata all’asta a gennaio 2021 da una società al cui interno vi sono vari gruppi imprenditoriali fra cui Ad Casa e i lavori sono ripresi il 18 dicembre 2023.