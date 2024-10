Monza: va in sala operatoria per un tumore alla prostata, alla fine gli amputano il braccio destro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un problema alla prostata finito con l’amputazione di un braccio. E’ accaduto in una clinica di Paderno Dugnano, vicino Monza, dove un uomo di 69 anni di Seveso, si è rivolto alla Procura per denunciare l’anestesista e altri medici della clinica San Carlo. La denuncia è pesantissima: l’uomo ricoverato l’8 luglio per un’operazione programmata alla prostata, durante la quale – a seguito dell’anestesia – avrebbe subito una grave lesione dell’arteria radiale che ha innescato un’ischemia al braccio con il risultato di una prima necrosi di tre dita della mano, amputate. Il decorso clinico ha richiesto due interventi urgenti e, in un secondo momento, l’amputazione avvenuta il 5 agosto. . Secoloditalia.it - Monza: va in sala operatoria per un tumore alla prostata, alla fine gli amputano il braccio destro Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un problemafinito con l’amputazione di un. E’ accaduto in una clinica di Paderno Dugnano, vicino, dove un uomo di 69 anni di Seveso, si è rivoltoProcura per denunciare l’anestesista e altri medici della clinica San Carlo. La denuncia è pesantissima: l’uomo ricoverato l’8 luglio per un’operazione programmata, durante la quale – a seguito dell’anestesia – avrebbe subito una grave lesione dell’arteria radiale che ha innescato un’ischemia alcon il risultato di una prima necrosi di tre dita della mano, amputate. Il decorso clinico ha richiesto due interventi urgenti e, in un secondo momento, l’amputazione avvenuta il 5 agosto. .

