Medioriente: leader Hezbollah, la vittoria finale sarà nostra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “La vittoria finale sarà nostra”. Lo ha detto Naim Qassem nel suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah. Qassem è apparso in un video preregistrato di quasi un’ora, accanto alle bandiere del Libano e di Hezbollah e con un’immagine del suo predecessore assassinato, Hassan Nasrallah, alle sue spalle. Lo riporta Al Jazeera. Lapresse.it - Medioriente: leader Hezbollah, la vittoria finale sarà nostra Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ott. (LaPresse) – “La”. Lo ha detto Naim Qassem nel suo primo discorso da segretario generale di. Qassem è apparso in un video preregistrato di quasi un’ora, accanto alle bandiere del Libano e die con un’immagine del suo predecessore assassinato, Hassan Nasrallah, alle sue spalle. Lo riporta Al Jazeera.

Guerra Israele Medio Oriente, leader Hezbollah: Continuerò piani di guerra Nasrallah

Guerra Israele Medio Oriente, leader Hezbollah: Continuerò piani di guerra Nasrallah

Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso. (ANSA) ...

Medioriente, chi è Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah dopo Nasrallah

Si tratta di uno dei membri fondatori del partito politico e gruppo armato sciita Hezbollah ha nominato come suo nuovo segretario generale Naim Qassem. Veterano del gruppo libanese, ricopriva la caric ...

Poco carisma ed eterno secondo: chi è Naim Qassem, il nuovo leader di Hezbollah

Il vice storico di Nasrallah avrà il compito di guidare il movimento sciita libanese. L'uomo non godrebbe di una buona fama fra i suoi pari perché privo del carisma del suo predecessore ...