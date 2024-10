Matilde Lorenzi, parla la sorella Lucrezia: «Voleva vincere sugli sci. Adesso lo farò io per lei» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un dramma che ha commosso l’Italia, quello della 19enne Matilde Lorenzi, morta a seguito di un drammatico incidente sulla pista da sci. Una stella nascente dello sport italiano che stava pian piano riuscendo a coronare il suo sogno, quello di riuscire a gareggiare con i migliori. Inseguendo quella passione che coltivava sin da piccola. Alle pagine del Corriere, il fratello Matteo ha spiegato: «Ci sono ancora troppe emozioni. Ma vorrei dire che per il funerale di Matilde non vogliamo nessun fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano. Sarà il modo per tenere vivo il ricordo di Mati». Thesocialpost.it - Matilde Lorenzi, parla la sorella Lucrezia: «Voleva vincere sugli sci. Adesso lo farò io per lei» Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un dramma che ha commosso l’Italia, quello della 19enne, morta a seguito di un drammatico incidente sulla pista da sci. Una stella nascente dello sport italiano che stava pian piano riuscendo a coronare il suo sogno, quello di riuscire a gareggiare con i migliori. Inseguendo quella passione che coltivava sin da piccola. Alle pagine del Corriere, il fratello Matteo ha spiegato: «Ci sono ancora troppe emozioni. Ma vorrei dire che per il funerale dinon vogliamo nessun fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano. Sarà il modo per tenere vivo il ricordo di Mati».

