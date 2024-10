Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: morta in ospedale dopo la caduta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È morta Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice e promessa dello sci azzurro che ieri, lunedì 28 ottobre, è rimasta coinvolta in un terribile caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia, come riporta Tgcom24, un post del ministero della Difesa Trentotoday.it - Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: morta in ospedale dopo la caduta Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È, la giovane sciatrice e promessa dello sci azzurro che ieri, lunedì 28 ottobre, è rimasta coinvolta in un terribiledurante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia, come riporta Tgcom24, un post del ministero della Difesa

Non ce l’ha fatta, lutto nel mondo dello sport: addio a Matilde Lorenzi, aveva 20 anni

La giovane sciatrice Matilde Lorenzi muore a 20 anni: il tragico incidente sugli sci le toglie la vita. Cosa è successo.

Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: morta la promessa dello sci azzurro. Giovedì i funerali

La conferma dal Ministero della Difesa con un post su X: l'azzurra, che tra un mese avrebbe compiuto 20 anni, è scomparsa in seguito ai traumi riportati in una caduta in allenamento ...

Morta Matilde Lorenzi, non ce l'ha fatta la promessa dello sci azzurro

Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro caduta ieri in allenamento. È morta e a dare l'annuncio un post del ministero della Difesa. Secondo una prima ricostruzione, la ...

Matilde Lorenzi, come è morta: l'incidente ricostruito dalla Procura. «Nessuna responsabilità penale»

Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: è morta all'alba nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente di lunedì mattina sulle piste da sci della ...