Mag cafè – Milano

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) MagRipa di Porta Ticinese, 3 – 20143Tel. 02/39562875 Sito Internet: Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 10/11€ Chiusura: mai OFFERTA Punto di riferimento aquando si ha voglia di un cocktail buono ed originale, MAG è un locale delizioso in zona Navigli, perfetto sia per un aperitivo che per un after dinner. I ragazzi sono tutti gentilissimi e preparati, quasi degli artisti dei cocktail che con la loro bravura preparano drink gustosi e particolari. Il menù è originalissimo (ideato e disegnato da Giuseppe Camuncoli) e cambia spesso anche il tema e i nomi dei cocktail, in occasione della nostra visita ispirati alle principali fermate delle stazioni della metropolitana milanese.