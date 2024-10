Lavori sulle Ferrovie Lucane: cambiamenti per passeggeri e congestioni temporanee (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le Ferrovie della Basilicata si preparano a un periodo di Lavori che coinvolgerà le linee Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica. Questi interventi, previsti per l’inizio del 2025, si preannunciano brevi ma incisivi, con l’intento di garantire migliorie alla rete ferroviaria. Trenitalia ha assicurato che dal mese di giugno dell’anno prossimo, il servizio tornerà alla normalità e verranno organizzati servizi sostitutivi per i passeggeri durante i Lavori. Dettagli sulle linee interessate Le tratte che subiranno modifiche nei prossimi mesi includono tre linee principali: Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica. Questo intervento simultaneo mira a ottimizzare le infrastrutture, ma comporterà inevitabilmente disagi per i viaggiatori. Gaeta.it - Lavori sulle Ferrovie Lucane: cambiamenti per passeggeri e congestioni temporanee Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ledella Basilicata si preparano a un periodo diche coinvolgerà le linee Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica. Questi interventi, previsti per l’inizio del 2025, si preannunciano brevi ma incisivi, con l’intento di garantire migliorie alla rete ferroviaria. Trenitalia ha assicurato che dal mese di giugno dell’anno prossimo, il servizio tornerà alla normalità e verranno organizzati servizi sostitutivi per idurante i. Dettaglilinee interessate Le tratte che subiranno modifiche nei prossimi mesi includono tre linee principali: Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica. Questo intervento simultaneo mira a ottimizzare le infrastrutture, ma comporterà inevitabilmente disagi per i viaggiatori.

Ferrovie, a inizio 2025 lavori su linee lucane di Trenitalia

(ansa.it)

All'inizio del 2025, le linee ferroviarie lucane di Trenitalia - Potenza-Melfi, Battipaglia-Potenza-Taranto e Jonica - saranno interessate da lavori che, per un periodo "molto breve", interesseranno l ...

Viabilità, Pepe: “Lavori sull’A2 lucana per 30 milioni”

(ivl24.it)

Benefici anche sul versante occupazionale” POTENZA – “Oggi verranno consegnati i lavori per l’esecuzione degli interventi ... di consolidamento della frana che interessa un tratto lucano della A2.

Presentati a Matera i nuovi servizi metropolitani delle Ferrovie Appulo Lucane

(trmtv.it)

Nella giornata del 24 ottobre, sono stati presentati a Matera i nuovi servizi ferroviari metropolitani delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL). Il servizio, che ha già preso il via a Potenza lo scorso ...

Come cambieranno le ferrovie in Campania: dal rinnovo dei binari al miglioramento del servizio

(napolitoday.it)

I lavori previsti Gli interventi saranno diffusi ... Le attività di ammodernamento - spiega in una nota Ferrovie dello Stato - garantiranno un incremento dell’affidabilità dell ...