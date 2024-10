Quifinanza.it - La crescita del Pil si blocca nel terzo trimestre, le nuove stime preoccupano il Governo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Istat ha pubblicato le suepreliminari sullaeconomica dell’Italia neldel 2024, quello che va da luglio a settembre. In questo periodo il Pil del nostro Paese non ha praticamente subito variazioni rispetto alprecedente e l’aumento su base annua è rimasto attorno allo 0,4%. Pesa un calo generalizzato del valore aggiunto in tutti i settori e il rallentamento della domanda estera. Se questi dati preliminari dovessero essere confermati, gli obiettivi didele le previsioni dello stesso esecutivo per il Pil del Paese potrebbero non essere rispettati. Nel Documento di economia e finanza si stimava infatti unadell’1%, che sembra ora molto difficile da raggiungere.