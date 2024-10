Nerdpool.it - Joker: Foliè a Deux, Tarantino ha apprezzato il film: “Un vaff***** agli appassionati dei fumetti!”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024): Folie ápotrà anche aver fatto fiasco al botteghino, così come tra il pubblico e la critica, ma il seguito didel 2019 ha un fan in Quentin. Durante un’apparizione al The Bret Easton Ellis Podcast (via Variety),ha avuto parole di elogio per2, commentando non solo che “gli è piaciuto davvero molto”, ma anche definendo il regista delTodd Phillips il vero jolly per aver dato un “vaffanculo”di, a Hollywood, alla DC e alla Warner Bros. “Mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Molto. Mi è piaciuto moltissimo e sono andato a vederlo aspettandomi di essere impressionato dalla regia”, ha detto. “Ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale a distanza che alla fine non avrei ritenuto funzionasse come un, ma che avreiper ciò che è.