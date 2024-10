Inter, Lautaro nella storia: superato Nyers, è primato assoluto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una rete storica per l`Inter e per il suo capitano Lautaro Martinez: grazie alla firma del 3-0 contro l`Empoli, l`attaccante argentino è diventato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una rete storica per l`e per il suo capitanoMartinez: grazie alla firma del 3-0 contro l`Empoli, l`attaccante argentino è diventato

Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! L’ argentino ora è il miglior marcatore straniero di sempre della storia nerazzurra ed il 28 a Parigi..

Col la pesantissima e decisiva rete dell’Olimpico il capitano nerazzurro ha appaiato Nyers in testa a questa speciale classifica a quota 133 reti. Con la ritrovata forma e cattiveria sotto porta Lauta ...

Lautaro: “Molto felice di essere ora migliore marcatore straniero della storia dell’Inter”

Lautaro ha trascinato l'Inter nella gara contro la Roma ed ha così collezionato 133 gol in tutte le competizioni eguagliando Neyers ...

Roma-Inter, Lautaro sei storia: eguagliata la leggenda nerazzurra

Lautaro Martinez entra sempre più nella storia dell’Inter: il bomber nerazzurro raggiunge un nuovo record. Il capitano Lautaro Martinez continua a scrivere pagine indelebili della storia dell’Inter, i ...

