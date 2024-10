Tg24.sky.it - Inchiesta hacker, intorno a banda una "cintura istituzionale". Dati agli israeliani

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano ad emergere dettsul caso dossieraggio e. C'era "una" ad assicurare protezione alladi cyber-spie individuataalla società Equalize dall'della Procura di Milano. "Chi erano i mandanti?", si domanda intanto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Per ora si sa che, grazie alle relazione del presidente Pazzali, tra i clienti c'era Ilva in amministrazione straordinaria. Gli inquirenti hanno sequestrato atti anche su Eni e sull'olimpionico Marcel Jacobs e il suo staff. Spiati inoltre magistrati e prefetti. Registrati incontri con "persone legate a 007". Coinvolta anche la giudice Raineri, ex capo di gabinetto di Raggi in Campidoglio: chiesta l'apertura di una pratica al Csm (TUTTE LE TAPPE DEL CASO).