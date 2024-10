Ilnapolista.it - Il rammarico di Pellegatti: «Conte è il grande rimpianto del Milan, sarà stato anche ingombrante ma…»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Carlo, giornalista e da sempre tifoso delha parlato ai microfoni di TMW, commentando la vittoria dei partenopei a San Siro e manifestando tutto il suodi non avere sulla panchina occupata da Paulo Fonseca, l’allenatore leccese AntonioPierluigi Pardo ha espresso il suo pensiero in merito alla sfida di ieri, specificando come la squadra lombarda non sia riuscita a portare a casa il risultato pur avendo lottato duramente, davanti a un Napoli indomabile. Ildi Carlosulla vicenda“Ilha perso da una squadra di, ildella tifoseriaista.ma, visto che a Miilanello non c’èun affollamento di dirigenti in queste settimane, tanto valeva affidarsi al tecnico salentino. Sul piano economico, poi, non è quasi mai un costo ma spesso un investimento.