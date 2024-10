Anteprima24.it - “I Move Green”, il Comune promuove la mobilità sostenibile

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Avellino rilancia per il secondo anno consecutivo il progetto “I”, pensato per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta – anche a pedalata assistita – nei percorsi casa-lavoro. Anche stavolta, sarà previsto un contributo in denaro per chi lascia a casa la propria automobile per scegliere la. Saranno rimborsati 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino ad un massimo di 50 euro al mese. Ne avranno diritto i primi 100 lavoratori che aderiranno al progetto. Per partecipare al bando, disponibile sul sito istituzionale deldi Avellino, al link https://www..avellino.it/pdf/ufficiostampa/up20241015012516.pdf.