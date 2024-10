Inter-news.it - Highlights Serie A | Lecce Verona 1-0: Dorgu incontenibile!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), match della decima giornata diA 2024-25, si è concluso con il risultato di 1-0. Autentico mattatore della serata Patrick, che fa impazzire la difesa avversaria con la sua velocità e si rende anche protagonista della rete decisiva. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata al Via del Mare. AUTENTICO PROTAGONISTA – Ilha la meglio delin uno scontro salvezza dominato dalla figura di Patrick. Dal danese passano gli eventi più importanti da cui dipende l’esito del match, sia nel primo che nel secondo tempo. È lui a trovare il gol nella prima frazione, per ben due volte, vedendosi in entrambi i casi annullata la rete a causa di una posizione di fuorigioco.