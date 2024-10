Friends, Lisa Kudrow ricorda Teri Garr: "Era un genio della comicità" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La star della sit-com anni '90 ha omaggiato la star di Frankenstein Junior e interprete della madre di Phoebe. Lisa Kudrow ha dedicato un messaggio in ricordo di Teri Garr. L'attrice candidata all'Oscar è scomparsa martedì nella sua abitazione di Los Angeles per complicazioni legate alla sclerosi multipla, all'età di 79 anni. In seguito alla triste notizia, Kudrow ha rilasciato alla stampa una dichiarazione in cui ha ricordato la collega, che interpretò la madre del suo personaggio nella sit-com Friends negli anni '90, definendola un autentico genio della comicità. La mamma di Phoebe "Teri Garr era un genio della recitazione comica, un'enorme fonte di ispirazione per me, e so di non essere la sola a pensarla così" ha dichiarato Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow ricorda Teri Garr: "Era un genio della comicità" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La starsit-com anni '90 ha omaggiato la star di Frankenstein Junior e interpretemadre di Phoebe.ha dedicato un messaggio in ricordo di. L'attrice candidata all'Oscar è scomparsa martedì nella sua abitazione di Los Angeles per complicazioni legate alla sclerosi multipla, all'età di 79 anni. In seguito alla triste notizia,ha rilasciato alla stampa una dichiarazione in cui hato la collega, che interpretò la madre del suo personaggio nella sit-comnegli anni '90, definendola un autentico. La mamma di Phoebe "era unrecitazione comica, un'enorme fonte di ispirazione per me, e so di non essere la sola a pensarla così" ha dichiarato

