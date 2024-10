Francesco Totti e Noemi Bocchi, il settimanale Chi assicura: “Ma quale crisi, l’intesa è la stessa di sempre!” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo capitolo nel mondo del gossip italiano si è aperto quando le immagini pubblicate dal settimanale Gente hanno mostrato Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli mentre lasciavano separatamente un hotel (clicca Qui per l’articolo in merito). La vicenda ha rapidamente infiammato l’attenzione mediatica, mettendo in dubbio la solidità della relazione tra il leggendario calciatore e la sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Tuttavia, Noemi ha risposto in maniera sicura e determinata: Non teme confronti con le altre. Questo commento incisivo ha portato alla luce la serenità con cui affronta le indiscrezioni sul suo partner. A ribadire la loro unione è stato il settimanale Chi, che ha dedicato un ampio servizio fotografico alla coppia, dal titolo provocatorio: “Il nostro amore contro tutti (e tutte)”. Isaechia.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi, il settimanale Chi assicura: “Ma quale crisi, l’intesa è la stessa di sempre!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un nuovo capitolo nel mondo del gossip italiano si è aperto quando le immagini pubblicate dalGente hanno mostratoe Marialuisa Jacobelli mentre lasciavano separatamente un hotel (clicca Qui per l’articolo in merito). La vicenda ha rapidamente infiammato l’attenzione mediatica, mettendo in dubbio la solidità della relazione tra il leggendario calciatore e la sua attuale compagna,. Tuttavia,ha risposto in maniera sicura e determinata: Non teme confronti con le altre. Questo commento incisivo ha portato alla luce la serenità con cui affronta le indiscrezioni sul suo partner. A ribadire la loro unione è stato ilChi, che ha dedicato un ampio servizio fotografico alla coppia, dal titolo provocatorio: “Il nostro amore contro tutti (e tutte)”.

