Firenze una sala chirurgica per gli interventi in chemioipertermia a Santa Maria Nuova

Firenze, 30 ottobre 2024 – Una sala chirurgica interamente riservata alla chirurgia avanzata e centralizzata a livello aziendale per eseguire interventi in chemioipertermia. Il nuovo spazio dedicato è stato messo a disposizione presso il blocco operatorio di Santa Maria Nuova. La chemioipertermia è una tecnica all'avanguardia con cui vengono più frequentemente trattati casi di tumore ovarico, ma anche malattie neoplastiche del peritoneo. Prevede un intervento chirurgico complesso e di lunga durata (anche fino a 12 ore) seguito da un trattamento chemioterapico somministrato con una soluzione ipertermica direttamente nella cavità peritoneale. Questa via di somministrazione permette di raggiungere più elevate concentrazioni del farmaco antitumorale a diretto contatto con la neoplasia mentre l'ipertermia accresce l'efficacia di diversi principi chemioterapici.

Sala chirurgica a S. Maria Nuova centralizzata per gli interventi in chemioipertermia

Una sala chirurgica interamente riservata alla chirurgia avanzata e centralizzata a livello aziendale per eseguire interventi in chemioipertermia.

